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صور.. احتجاجات تجوب أمريكا ضد فرض ترامب حالة الطوارئ لتمويل جدار المكسيك

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:10 ص
صور.. احتجاجات تجوب أمريكا ضد فرض ترامب حالة الطوارئ لتمويل جدار المكسيك مظاهرات ضد ترامب فى الولايات المتحدة
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر المئات من النشطاء فى الولايات المتحدة أثناء عطلة "يوم الرؤساء" ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ لتوفير تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت جماعة "موف أون أورج" التى تنظم الاحتجاجات وهى منظمة لا تستهدف الربح، إن الاحتجاجات ستقام على مدار اليوم فى مدن وبلدات من بينها واشنطن وشيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

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وقالت الجماعة على موقع أنشئ لمساعدة المحتجين على العثور على أقرب نقطة تجمع "تعالوا وعبروا عن غضبكم"، ووصفت إعلان ترامب بأنه انتهاك للسلطة واعتداء على الكونجرس.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ يوم الجمعة بموجب قانون يرجع لعام 1976 بعد أن رفض الكونجرس الاستجابة لطلبه بتخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار الذي كان التعهد الأساسي في حملته الانتخابية عام 2016. ويهدف الإعلان إلى تمكينه من الحصول على التمويل من مخصصات قررها الكونجرس بالفعل لمشروعات أخرى.

وتعهد الديمقراطيون بالطعن على الإعلان بوصفه انتهاكا للدستور، ويقول ترامب إن بلاده تحتاج إلى الجدار لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود.

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