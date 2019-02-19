دمج القنصلية الأمريكية العامة في السفارة الجديدة بالقدس في مارس

(رويترز)

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس التي تخدم الفلسطينيين سيتم دمجها في السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل في مارس محددا موعدا لعملية دمج ندد بها الفلسطينيون.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في أكتوبر قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة ولم يحدد موعد حدوث ذلك.

وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأن واشنطن لم تعلن بعد هذا الموعد إن دمج القنصلية والسفارة سيتم في الرابع أو الخامس من مارس وسينتهي عنده وضع القنصلية العامة".

كان الرئيس دونالد ترامب قد أثار غضب العالم العربي وأجج قلقا دوليا باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو . وعلق الزعماء الفلسطينيون العلاقات مع الإدارة الأمريكية بعد نقل السفارة.

والقنصلية العامة في القدس أكبر بعثة تخص الفلسطينيين الذين يسعون بدعم دولي واسع إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يريدون إنشاءها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.