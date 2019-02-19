video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دمج القنصلية الأمريكية العامة في السفارة الجديدة بالقدس في مارس

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:46 م
دمج القنصلية الأمريكية العامة في السفارة الجديدة بالقدس في مارس بومبيو
(رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس التي تخدم الفلسطينيين سيتم دمجها في السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل في مارس محددا موعدا لعملية دمج ندد بها الفلسطينيون.

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في أكتوبر قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة ولم يحدد موعد حدوث ذلك.

 

وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأن واشنطن لم تعلن بعد هذا الموعد إن دمج القنصلية والسفارة سيتم في الرابع أو الخامس من مارس وسينتهي عنده وضع القنصلية العامة".

 

كان الرئيس دونالد ترامب قد أثار غضب العالم العربي وأجج قلقا دوليا باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو . وعلق الزعماء الفلسطينيون العلاقات مع الإدارة الأمريكية بعد نقل السفارة.

 

والقنصلية العامة في القدس أكبر بعثة تخص الفلسطينيين الذين يسعون بدعم دولي واسع إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يريدون إنشاءها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين توقع على اتفاقية التعاون الجمركى العربى بالجامعة العربية

مستشار الاتحاد الأفريقى تشيد بإصدار إعلان حول الوضع فى فلسطين والشرق الأوسط

صور.. محافظ بورسعيد يستعرض نماذج مشروع تطوير شارع فلسطين

فلسطين

القدس

اسرائيل

تل ابيب




لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل بأسيوط

مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل بأسيوط

السيسي يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: مهتمون بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة.. ويؤكد أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز القانون وتمكين الدول من التصدى للإرهاب والتطرف

السيسي يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: مهتمون بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة.. ويؤكد أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز القانون وتمكين الدول من التصدى للإرهاب والتطرف

الإنترنت فى خدمة الإرهاب.. أكثر من مليون موقع إلكترونى تقدم وصفات لصنع القنابل اليدوية.. خبراء يتهمون يوتيوب وفيس بوك بعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا الخطر ويطالبون بتشديد الرقابة.. فهل ينتبه العالم؟

الإنترنت فى خدمة الإرهاب.. أكثر من مليون موقع إلكترونى تقدم وصفات لصنع القنابل اليدوية.. خبراء يتهمون يوتيوب وفيس بوك بعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا الخطر ويطالبون بتشديد الرقابة.. فهل ينتبه العالم؟

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة