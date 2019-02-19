video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس بائع بتهمة الشروع فى قتل أفراد شرطة فى مديرية أمن القاهرة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:54 ص
حبس بائع بتهمة الشروع فى قتل أفراد شرطة فى مديرية أمن القاهرة محكمة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، تجديد حبس بائع 15 يوما فى اتهامه بالشروع فى قتل أفراد شرطة بمديرية أمن القاهرة، وحيازة سلاح أبيض "سكين".
 
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوات مديرية أمن القاهرة، من ضبط "خ.م" 27 سنة بائع، حال اعتدائه بسلاح أبيض "سكين" على قوات تأمين مبنى مديرية أمن القاهرة، بجوار محكمة جنوب القاهرة بمنطقة باب الخلق.
 
 
وتبين إصابة أحد الأفراد بجرح سطحى بعد أن ضربه المتهم بمقبض السكين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت نيابة جنوب القاهرة الكلية لمباشرة التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يوما.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المؤبد لموظف بريد اختلس 3 ملايين جنيه فى باب الخلق

باب الخلق

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اعتداء على افراد شرطه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة