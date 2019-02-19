حبس بائع بتهمة الشروع فى قتل أفراد شرطة فى مديرية أمن القاهرة

كتب على عبد الرحمن

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، تجديد حبس بائع 15 يوما فى اتهامه بالشروع فى قتل أفراد شرطة بمديرية أمن القاهرة، وحيازة سلاح أبيض "سكين".

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوات مديرية أمن القاهرة، من ضبط "خ.م" 27 سنة بائع، حال اعتدائه بسلاح أبيض "سكين" على قوات تأمين مبنى مديرية أمن القاهرة، بجوار محكمة جنوب القاهرة بمنطقة باب الخلق.

وتبين إصابة أحد الأفراد بجرح سطحى بعد أن ضربه المتهم بمقبض السكين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت نيابة جنوب القاهرة الكلية لمباشرة التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يوما.