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انتشال جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه فى نهر النيل بالغربية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:18 م
انتشال جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه فى نهر النيل بالغربية جثة
الغربية – عادل ضرة
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شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، انتحار شاب يدعى" ابراهيم.ك" بعد أن ألقى بنفسه بنهر النيل فرع رشيد، فى ظروف غامضة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بانتحار شاب بالقفز من أعلى الكوبري بنهر النيل فرع رشيد، وانتقلت قوات الانقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وتم انتشال الجثة، وتبين انها لشاب يدعى"ابراهيم.ك" مقيم قرية كفور بلشاي دائرة المركز،  تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

 


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