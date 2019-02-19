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القبض على المتهمين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض بالتجمع

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:22 ص
القبض على المتهمين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض بالتجمع حملة أمنية-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على مرتكبى واقعة سرقة 2 طن من حديد التسليح بالتجمع الخامس بالقاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد الأشخاص،  بقيام مجهولين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض ملكه كائنة بدائرة القسم بإستخدام، سيارتين نصف نقل.
 
من خلال تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم تحديد مرتكبى الجريمة كلٍ من "محمد ع" 34 سنة، سائق، "له معلومات جنائية"، و "طارق أ"، و"إسلام .ع"، و "مصطفى.ع" شقيق الأول ،و" محمد أ"، و" جلال.ع"، و"محمد س"، "له معلومات جنائية"، و"محمود م"، "له معلومات جنائية"، و "سعيد د"، و" أحمد. ع. س- سن 30له معلومات جنائية"، و"حسين م. ع" 35 سنة، هارب، و"عصام ح. ع" 34 سنة، مالك السيارة المستخدمة فى الواقعة، هارب، و"محمد ح. ع" هارب.
 
يشار إلى أن المتهمان الرابع والخامس محبوسان احتياطياً على ذمة قضية "مشاجرة وسلاح نارى" بقسم شرطة أول مدينة نصر.
 
على الفور، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا المتهمين من الحادى عشر إلى الثالث عشر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى مالك مخزن "له معلومات جنائية"، حيث تم ضبط مالك المخزن وأقر بما جاء بأقوال المذكورين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

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