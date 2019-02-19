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الغرفة الأمريكية: مصر أنفقت 2 تريليون جنيه على البنية الأساسية خلال 4 سنوات

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:36 م
الغرفة الأمريكية: مصر أنفقت 2 تريليون جنيه على البنية الأساسية خلال 4 سنوات طارق توفيق
كتب عبد الحليم سالم
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أكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن قطاع النقل واللوجستيات من القطاعات الواعدة فى مصر، لافتا إلى أنه من المهم توضيح خريطة القطاع والفرص المتاحة أمام المستثمرين والقطاع الخاص.
 
وأضاف توفيق إن مصر أنفقت نحو 2 تريليون جنيه مصرى، لتطوير قطاع النقل وتحسين البنية الأساسية خلال السنوات الأربعة الماضية.
 
وجاء ذلك خلال ترحيبه بالدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية فى فعاليات اللقاء الشهرى عن قطاع النقل والتطلعات المستقبلية له.
 
 

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طارق توفيق

هشام عرفات

الغرفة الامريكية

قطاع النقل




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