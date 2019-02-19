البترول: تكرير 26 مليون طن من الزيت الخام بالمعامل خلال 2017-2018

كتبت ـ أسماء أمين

قال مصدر مسئول بهيئة البترول: إنه تم تكرير 26 مليون طن من الزيت الخام المعالج بمعامل التكرير البالغة عددها 8 معامل على مستوى المحافظات خلال العام المالى 2017/2018، بحيث قامت معامل ميدرو لوحدها بتكرير 5.3 مليون طن.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن قطاع البترول نجح فى تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.

وأكد أنه توجد لجنة متخصصة تضم مجموعة من خبراء قطاع البترول فى نشاط التكرير والتصنيع بإعداد دراسة متقدمة لتطوير معامل التكرير الحالية وإزالة ما بها من اختناقات واستحداث مشروعات جديدة من خلال وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل.

وتنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا 6 مشروعات فى إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير من خلال إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة بهدف تغطية احتياجات السوق من البنزين وخاصة صعيد مصر بجانب توفير احتياجات البوتاجاز بحجم استثمارات 8.6 مليار دولار، الذى مما يحقق لمصر تأمين إمدادات الوقود ونلبية احتياجات السوق المصرى، والعمل على تقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية كالبنزين والسولار والبوتاجاز مما يخفف الضغط على العملة الصعبة.