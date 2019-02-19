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"إزاى تبقى بياع شاطر؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:00 ص
"إزاى تبقى بياع شاطر؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الاعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان
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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع ""إزاى تبقى بياع شاطر؟"، وبعض النصائح حول طريقة التعامل مع العملاء وتحسين مبيعات مشروعك الصغير، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى وأعضاء الغرف التجارية.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.
 
 

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