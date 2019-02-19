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إحالة سائق توك توك للمحاكمة بتهمة سرقة سيدة وسحلها فى الشارع

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:00 ص
إحالة سائق توك توك للمحاكمة بتهمة سرقة سيدة وسحلها فى الشارع سرقة _ ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة سائق توك توك للمحاكمة أمام الجنح بتهمة سرقة سيدة وسحلها فى الشارع.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الحدائق، بمساعدة الأهالى، من ضبط "عمرو.م.ر" 32 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة "توك توك" عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من طالبة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه" بأسلوب الخطف حال سيرها بالطريق العام باستخدام مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته.

وبسؤال المجنى عليها تعرفت على الهاتف، واتهمته بالسرقة، وأضافت بحدوث إصابتها نتيجة سقوطها أرضاً حال محاولتها ملاحقته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 


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