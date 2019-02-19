video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أستاذ بالأزهر: الاعتداء على الجيش والشرطة والإخلال بالأمن خروج عن الإسلام

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:49 ص
أستاذ بالأزهر: الاعتداء على الجيش والشرطة والإخلال بالأمن خروج عن الإسلام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قال إنه ما خلق الله تعالى أبغض عليه من الطلاق، ولابد من التفرقة بين الجهاد المشروع للدولة عن الأرض والعرض والبلاد والعباد وبين أعمال الإجرام والإفساد فى الأرض، إن الجهاد المشروع للجيش الباسل والشرطة المدنية.
 
وأضاف كريمة، بكلمته خلال الندوة التى تنظمها جامعة حلوان اليوم بعنوان "الطلاق أزمة جيل"، أما حمل السلاح والاعتداء على الجيش أو الشرطة أو الأموال أو الإخلال بالأمن المجتمعى فهذا خروج عن الإسلام، قائلا: "أنبأنا الله عن هؤلاء الإرهابيون فى قوله المبين فى سورة البقرة: " وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ .
 
وقال: "هناك آيات تحرم وتجرم الاعتداء على الجيش فى سورة الأحزاب لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلً"، قائلا: "من هنا فإن الخوارج يرفعون شعارات كاذبة وهم عملاء لمن لا يحملون خيرا لا لمصر ولا للمسلمين ولا للمنطقة العربية وها هى الأحداث تكشف عدائهم ولكن وعد الله لا يتخلف وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد كريمة يناقش قضية الطلاق مع طلاب جامعة حلوان.. اليوم

أحمد كريمة يناقش قضية "الطلاق" مع طلاب جامعة حلوان.. الثلاثاء المقبل

الأزهر يندد حادث الدرب الأحمر الإرهابى.. ويشيد بيقظة رجال الأمن.. ويؤكد: أبناء الشعب المصرى يقفون يدا واحدة خلف مؤسسات الدولة ضد الإرهاب.. المفتى: جماعات التطرف يقلقها ما وصلت إليه البلاد من استقرار

مفتى الجمهورية يدين العملية الإرهابية فى محيط الجامع الأزهر

احمد كريمة

جامعة حلوان

الدرب الاحمر

حادث الدرب الأحمر

انفجار الدرب الأحمر

انفجار الأزهر

الأزهر




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة