video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نواب بريطانيون يطالبون بالتحقيق في تأثير روسيا على نتائج استفتاء "بريكست"

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:24 م
نواب بريطانيون يطالبون بالتحقيق في تأثير روسيا على نتائج استفتاء "بريكست" تريزا ماى
لندن )أ ش أ(
إضافة تعليق

طالبت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني، الحكومة بفتح تحقيق رسمي في احتمالية تدخل روسيا في التصويت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

 

وأفادت مجلة (ذا ويك) البريطانية، اليوم الإثنين، بأن أعضاء البرلمان توصلوا في تقرير لهم إلى ضرورة إطلاق الحكومة البريطانية تحقيقا مستقلا بشأن الانتخابات السابقة، والتي تشمل الانتخابات العامة التي أجريت عام 2016، واستفتاء الاتحاد الأوروبي بخصوص (بريكست)؛ لكشف حقيقة ما حدث خلال الانتخابات السابقة ونتائج الاستفتاء من التدخل الأجنبي، والتضليل الإعلامي، والتمويل، إلى جانب التلاعب في أصوات الناخبين وتبادل البيانات.

 

وأرجع أعضاء البرلمان طلبهم حتى يتمكنوا من إجراء تعديلات في القانون والتعلم من الدروس المستفادة لتفادي تكرار الأخطاء نفسها في الانتخابات والاستفتاءات القادمة، حسبما جاء في التقرير.

 

وأشارت المجلة إلى أن هذا التقرير الصادر من أعضاء البرلمان فتح النار على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي؛ لفشلها في معرفة مدى تأثير مثل تلك الأفعال على نتائج الاستفتاء.

ونقلت المجلة قول أعضاء البرلمان إن الحكومة البريطانية مترددة في قبول الأدلة التي تفيد بوجود أنشطة خارجية أثرت في تصويت (بريكست)، على الرغم من كونها أبدت استعدادها للقبول بالأدلة المتعلقة بقضية تسمم ضابط المخابرات الروسية السابق سيرجي سكريبال.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها لم تلحظ دليلًا على الاستخدام الناجح للمعلومات المضللة من جانب جهات أجنبية، بما في ذلك روسيا، للتأثير على العملية الديمقراطية في بريطانيا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان البريطانى يطالب بالتحقيق فى التدخل الأجنبى والتلاعب فى تصويت بريكست

ماى تناشد حزبها للتضحية بمعتقداتهم المتأصلة لتجنب "بريكست" بدون اتفاق

الصحف العالمية اليوم: مؤتمر ميونيخ تحول إلى هجوم شديد على سياسة ترامب الخارجية.. الرئيس الأمريكى يسعى لاستغلال "الجدار" فى حملة إعادة انتخابه.. مسيرة جديدة بلندن للمطالبة باستفتاء ثان حول "بريكست" فى 23 مارس

بريطانيا

بريكست

روسيا

لندنن موسكو




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة