مبيعات السيارات فى الصين تتراجع 15.8% للشهر السابع على التوالى

شنغهاي (رويترز)

قال اتحاد مصنعى السيارات فى الصين اليوم الاثنين، إن مبيعات السيارات تراجعت فى يناير 15.8 % مقارنة بها قبل عام لتهبط للشهر السابع على التوالى فى أكبر سوق سيارات فى العالم.

وقال فى بيان تلقته رويترز بالبريد الإلكترونى، إن المبيعات نزلت إلى 2.37 مليون سيارة الشهر الماضي.

يأتى ذلك فى أعقاب هبوط 13 %فى ديسمبر و14 % فى نوفمبر . وتعانى الصين من تباطؤ اقتصادى إلى جانب تبعات الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة مما ساهم فى انكماش سوق السيارات للمرة الأولى فيما يزيد على عقدين.

وتحاول بكين إقناع المستهلكين بزيادة الإنفاق وتعهدت بدعم مبيعات بعص السيارات فى الريف ومشتريات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة.

وواصلت مبيعات السيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة السير عكس الاتجاه العام حيث زادت 140% إلى 95 ألفا و700 سيارة بحسب الاتحاد.