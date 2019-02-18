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صحيفة لبنانية: الحريرى يترأس وفد بلاده للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:45 ص
صحيفة لبنانية: الحريرى يترأس وفد بلاده للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة (اللواء) اللبنانية أن رئيس الوزراء سعد الحريرى سيتوجه إلى مدينة شرم الشيخ يوم السبت المقبل؛ لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية- الأوروبية الذى يعقد يومى 24 و25 من شهر فبراير الجارى.

كان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد تسلم مطلع هذا الشهر دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للحضور والمشاركة فى أعمال القمة، متضمنة رسالة تفيد أن هذه القمة التاريخية المرتقبة، ستؤكد على أهمية العلاقات العربية الأوروبية التى تستند على مصالح سياسية، وأمنية، واجتماعية اقتصادية مشتركة، وروابط تاريخية وثقافية عميقة، فضلا عن الجوار الجغرافى بين الدول العربية والأوروبية.

 


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