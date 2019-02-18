"شباب الإسماعيلية" تدعو المواطنين إلى تسجيل أبناءهم فى مشروع "أولمبياد الطفل"

الإسماعيلية - السيد فلاح – جمال حراجى

طالب سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، المواطنين إلى تسجيل أبناءهم الموهوبين فى مختلف الألعاب فى مبادرة الوزارة "مشروع طفل الأولمبياد".

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية فى تصريحات صحفية، إن التسجيل يتم فى 5 مراكز للشباب بالمحافظة وهى "الشيخ زايد والحلوس والاتحاد والشهداء العبور وفنارة" حيث يسحب ولى الأمر أو الأبن من مواليد 2004 وحتى مواليد 2007 استمارة تسجيل تتضمن بياناته الشخصية وكشف طبى ثم يقدمها إلى مسئولى مركز الشباب مرة أخرى حيث يقوم المسئولون به بمركز الشباب بمليء البيانات مرة أخرى على موقع الوزارة على شبكة الانترنت.

وأكد "عبد الحليم" أن التقديم مستمر حتى 28 فبراير الجارى بعدها يتم عمل تصفية وتدريبات واختبارات للمتقدمين حتى يتم التصفية النهائية ليتم إنشاء منتخب لكل لعبة يكون نواه للمشروع القومى لإعداد البطل الأوليمبى بتنسيق ومتابعة وأشراف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة شخصيًا.