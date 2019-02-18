وأضاف ميللر ، في مقابلة أجرتها معه شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية ، أن ترامب اختار عدم تجاهل مشكلة الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك ، وكان فى مقدوره أن يفعل ، غير أنه اختار عدم تجاهلها بإعلان حالة الطوارئ الوطنية من أجل إقامة الجدار على الحدود الجنوبية للبلاد.

وتابع " إن ترامب يدافع عن حدودنا ، فالهجرة غير الشرعية تمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة".

وبرر ميللر إعلان ترامب مؤخرا حالة الطوارى الوطنية لاقامة الجدار الحدودى ، فقال " إن ما أقدم عليه الرئيس الأمريكى له ما يبرره طبقا للقانون الأمريكي الصادر عام 1976 ، والذى يمنح الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارى الوطنية " ، مشيرا الى أن أكثر من 320 كيلومترا من الجدار الحدودى سوف يتم بناؤها بحلول نهاية شهر سبتمبر من العام القادم أي قبل أسابيع قلائل من موعد إعلان ترامب إعادة ترشحه لشغل منصب الرئاسة لولاية ثانية مدتها أربعة أعوام.

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارى الوطنية يوم الجمعة الماضي بسبب عدم رضائه عن المبلغ المخصص من جانب الكونجرس لإقامة الجدار الحدودي ، وهو 375ر1 مليار دولار ، فيما رفض الموافقة على طلب ترامب بالحصول على 7ر5 مليار دولار.