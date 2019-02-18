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الإثنين، 18 فبراير 2019 04:44 ص
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رانيا المشاط واتحاد الغرف السياحية يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا لعرض خطة مشتركة

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:00 ص
رانيا المشاط واتحاد الغرف السياحية يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا لعرض خطة مشتركة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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تعقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين وذلك لعرض خطة العمل وآوجه التعاون خلال الفترة المقبلة للنهوض بصناعة السياحة المصرية.
 
وكانت وزيرة السياحة قد الأسبوع الماضى اجتماعها الأول مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية المنتخب واستعراض الدور المنوط بهم القيام به خلال الفترة المقبلة لتحقيق رؤية وزارة السياحة للنهوض بالقطاع، وتعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه بذلك يكون قد تم انجاز أول المحاور الخاصة بالإصلاح التشريعى من برنامج الإصلاح الهيلكى لتطوير القطاع.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن السياحة من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصرى والتي يجب العمل على تنميتها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن  7 % من صادرات العالم خدمية منها 30 % صادرات سياحية.
 
وأكدت على أنها بداية جديدة وأن نجاح أي عمل لن يؤتى بثماره إلا من خلال التعاون والتنسيق والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية العمل بشكل مؤسسى خلال الفترة القادمة ، والتعاون والتنسيق فيما بين أعضاء الاتحاد والغرف وبعضها البعض من جانب، وكذلك التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة من جانب آخر.
 

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وزارة السياحة

اتحاد الغرف السياحية

قطاع السياحة

رانيا المشاط




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