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حبس المتهمين بقتل شاب فى القاهرة الجديدة 4 أيام

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:15 م
حبس المتهمين بقتل شاب فى القاهرة الجديدة 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بقتل شاب بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين " م..ز"، و "ع.ز"، أنكرا نيتهما قتل المجنى عليه أثناء مشاجرة نشبت بينهم منذ شهور، مؤكدين أنهم كانوا دائمي الاطمئنان على حالته الصحية وفور وفاته تفاجأوا بأمر الضبط والإحضار.
 
وترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، إخطارًا من مستشفى التجمع الأول، تفيد بحضور "م.م" مصاب بطعنة بسلاح أبيض وفارق الحياة على إثرها، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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