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تقارير: الوزيرة الاسرائيلية تسيبى ليفنى تعلن انسحابها من الساحة السياسية

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:11 م
تقارير: الوزيرة الاسرائيلية تسيبى ليفنى تعلن انسحابها من الساحة السياسية تسيبى ليفنى
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت الوزيرة الإسرائيلية السابقة، تسيبى ليفنى ، ظهر الاثنين، انسحابها من الساحة السياسية وأن حزبها "الحركة" لن يخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الوشيكة وذلك لعدم توفر قوة سياسية كافية لتحقيق مبادئ الحزب.

واعتذرت ليفنى - وفقا ما نشرته مصادر إعلامية فلسطينية -  لكل الذين اتصلوا بها هاتفيا وكتبوا لها، وقالت إنها لا تزال قوية وأن قرارها هو القرار الصائب في هذه المرحلة ، ودعت ليفنى أنصارها إلى مواصلة الإيمان بصواب الدرب قائلة: "إنكم قادرون على إحداث التغيير".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت في وقت سابق اليوم الاثنين أن زعيمة حزب "الحركة"، النائبة والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، كشفت أمام مقربين منها بأنها تنوي الانسحاب من الساحة السياسية .

وجاء هذا على خلفية الاستطلاعات التى لا تتوقع أن يتخطى حزبها نسبة الحسم الضرورية فى الانتخابات البرلمانية الوشيكة في إسرائيل.


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