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الإثنين، 18 فبراير 2019 02:27 ص
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القابضة الكيماوية: استحواذ بنك الاستثمار القومى على النصر للملاحات متوقف على التسوية

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:00 ص
القابضة الكيماوية: استحواذ بنك الاستثمار القومى على النصر للملاحات متوقف على التسوية هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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كشف مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام أن استحواذ بنك الاستثمار القومى على شركة النصر للملاحات يتوقف على تسوية 3.5 مليار جنيه، بجانب دمجها فى شركة المكس للملح.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية انتهت من دراسة دمج شركة النصر مع شركة المكس فى إطار خطة تسوية الديون وبهدف استحواذ بنك الاستثمار على الشركتين بعد الدمج مقابل المديونية، إلا أن البنك لم يرد رسميا على العرض كما لم يتم الاتفاق على تسوية المديونية.

وقال المصدر إن أصل المديونية يعود إلى اقتراض شركة النصر للملاحات لـ110 ملايين جنيه، تم سداد 50 مليون جنيه منها منذ 30 عاما.. وتبقى 60 مليون جنيه ارتفع إلى 3.5 مليار جنيه نتيجة تراكم الفائدة، لافتا إنه من غير المنطقى الارتفاع الكبير لأصل المبلغ، وبالتالى طلبت القابضة تسوية عادلة للمبلغ مع امكانية استحواذ البنك على الشركتين بعد الدمج.

لفت المصدر أن من بين عروض بنك الاستثمار الاستحواذ على حصة من الأسهم فى بعض الشركات الرابحة.

 


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بنك الاستثمار القومى

القابضة الكيماوية

النصر للملاحات

المكس للملح




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