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السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالحشيش فى البدرشين

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:00 م
السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالحشيش فى البدرشين حشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم أحمد مصطفى بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار بالحشيش وحيازة سلاح أبيض بالبدراشين.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
 
وأسندت النيابة للمتهم أحمد مصطفى، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "كتر" بدون تصريح.
 
 

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