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الداخلية الألمانية: من حق مقاتلى داعش حاملى الجنسية الألمانية العودة

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:46 م
الداخلية الألمانية: من حق مقاتلى داعش حاملى الجنسية الألمانية العودة الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
رويترز
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أعلن المتحدث باسم الداخلية الألمانية، أن من حق كل مقاتلي داعش الذين يحملون الجنسية الألمانية العودة.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية، قالت الأحد، إنه لا يمكن لألمانيا استعادة مقاتلى تنظيم داعش الذين اعتقلوا فى سوريا إلا إذا سُمح لهم بزيارات قنصلية لتقلل بذلك من احتمال أن تلبى برلين مطالب قدمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين.

ودعا ترامب، بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش تم اعتقالهم ومحاكمتهم.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية "مبدئيا كل المواطنين الألمان ومن يشتبه بأنه قاتل إلى جانب ما يسمى بتنظيم داعش له الحق فى العودة".

ولكنها أضافت أن ذلك مشروط بالسماح لمسؤولين من القنصلية بزيارة المشتبه بهم.

وقالت إن العراق أبدى اهتماما بمحاكمة بعض مقاتلى تنظيم داعش من ألمانيا. وأضافت "لكن فى سوريا لا يمكن للحكومة الألمانية ضمان الواجبات القانونية والقنصلية التى يتعين القيام بها تجاه المواطنين الألمان المسجونين بسبب الصراع المسلح هناك".

وتقول السلطات الألمانية أن نحو 1050 شخصا سافروا من ألمانيا إلى منطقة القتال فى سوريا والعراق منذ 2013 وقد عاد ثلثهم تقريبا بالفعل إلى ألمانيا.

 


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