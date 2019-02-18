افتتاح معرض منتجات مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

افتتحا رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، معرض لمنتجات مدارس التعليم والتدريب المزدوج للعام الثانى على التوالى، بحضور عبد العزيز مرشد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، محسن لطفى نقيب المعلمين بالشرقية، وعددا من القيادات التعليمية ومديرى عموم الإدارات التعليمية، والمقام بقاعة روتانا بالدور الثانى بنادى نقابة المعلمين بمدينة الزقازيق والمقام فى الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019م، بمشاركة عددا من مدارس التعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بالشرقية منها "مدرسة السويدى للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان ، مدرسة M C V للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة الصالحية، مدرسة سيكم للتعليم والتدريب المزدوج بمدنية بلبيس، مدرسة برينتكس للتعليم والتدريب المزدوج بمدنية العاشر، مدرسة عبد الحكيم هاشم للتعليم والتدريب المزدوج بالعاشر، مدرسة لومكس للتعليم والتدريب المزدوج بمدنية العاشر، مدرسة قطون إيجيبت للتعليم والتدريب المزدوج بمدنية بلبيس.

مدرسة مجدى الشويخ للتعليم والتدريب المزدوج بمدنية العاشر، مدرسة BTM للتعليم والتدريب المزدوج بمدنية العاشر، مدرسة سلطان العويس والتدريب المزدوج بمدنية العاشر، مدرسة عامر للتعليم والتدريب المزدوج بمدنية الصالحية، مدرسة مصر الحجاز الثانوية الفنية لللتعليم والتدريب المزدوج، مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية ''زلط'' بمدنية العاشر من رمضان، مدرسة فليبر الثانوية الفنية لللتعليم والتدريب المزدوج بمدنية العاشر، مدرسة ميد ستار الثانوية الفنية بمدنية العاشر من رمضان.

وأوضح رمضان عبد الحميد، إن مدارس التعليم والتدريب المزدوج تقدم خريج قادر على سوق العمل فى المجالات والوظائف المتاحة للمساهمة فى خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج تقدم مميزات مكافأة شهرية تزداد سنوياً طوال فترة التدريب للطالب تتراوح مابين 300 : 900 جنيه.

ومدة الدراسة 4 أيام عملى بالمصانع، بالإضافة إلى 2 يوم نظرى ، كثافة الفصل الدراسى لا يزيد على 30 طالب ، التدريب داخل مواقع الإنتاج خلال فترة الدراسة، الحصول على دورات متخصصة فى ورش ومعامل المدرسة وخارجها ، توفير وسيلة مواصلات من وإلى مقر التدريب ، توفير الزى المدرسى ، منح الخريج شهادة خبرة معتمدة من جمعية المستثمرين والمركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية ، الأولوية فى التعيين فى شركته أو إحدى الشركات المشاركة فى المشروع ، يتمتع الطالب بنظام التامين الصحى ضد الحوادث طوال فترة الدراسة، الأولوية فى التعيين فى شركته أو إحدى الشركات المشاركة فى المشروع ويتمتع الطالب بنظام التامين الصحى ضد الحوادث طوال فترة الدراسة.

وفى سياق متصل، كلف "رمضان" مديرى عموم الإدارات التعليمية بدعوة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإدارات التعليمية بتنظيم رحلات لزيارة المعرض بنادى نقابة المعلمين بالزقازيق لتعرف على مدارس التعليم والتدريب المزدوج.

والجدير بالذكر أن المعرض يقدم منتجات هذه المدارس بأسعار التكلفة بالإضافة الى نسبة خصم 30 % والمعرض مفتوح من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء بقاعة روتانا بنقابة المعلمين بالزقازيق.



معرض منتجات المدارس بالشرقية



معرض منتجات المدارس بالشرقية