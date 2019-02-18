video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا تعتقل 22 شخصا من شبكة صينية باعت الماريجوانا إلى تجار مخدرات أوروبيين

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:54 م
إسبانيا تعتقل 22 شخصا من شبكة صينية باعت الماريجوانا إلى تجار مخدرات أوروبيين ماريجوانا
فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "البيروديكو" الإسبانية إن الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدنى فككت شبكة صينية مخصصة لزراعة الماريجوانا وبيعه إلى تجار مخدرات من دول أوروبية مختلفة، وقامت باعتقال 22 شخصا من هذه الشبكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشبكة تعمل من العاصمة الإسبانية مدريد وتنسق مع تجار من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا لاستلام طرود المخدرات، وتم ضبط 8 مزراع للماريجوانا، وضبط 10500 نباتات و250 كيلو من البراعم التى تم تعبئتها.

وأضافت أنه تم اتهام الشبكة الصينية بارتكاب جرائم ضد الصحة العامة، والانتماء إلى منظمة إجرامية، مشيرة إلى أن التحقيقات حول هذه القضية فى يناير 2018 عندما تلقت الشرطة الوطنية العديد من الشكاوى من الجيران فى ضاحية مدريد "بارلا" من تخزين كميات كبيرة من الماريجوانا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسبانيا تأمر بإخراج رفات الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو ونقل موقع دفنه

المخدرات

اسبانيا

شبكة تهريب مخدرات

اوروبا

دول اوروبية




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة