إسبانيا تعتقل 22 شخصا من شبكة صينية باعت الماريجوانا إلى تجار مخدرات أوروبيين

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "البيروديكو" الإسبانية إن الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدنى فككت شبكة صينية مخصصة لزراعة الماريجوانا وبيعه إلى تجار مخدرات من دول أوروبية مختلفة، وقامت باعتقال 22 شخصا من هذه الشبكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشبكة تعمل من العاصمة الإسبانية مدريد وتنسق مع تجار من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا لاستلام طرود المخدرات، وتم ضبط 8 مزراع للماريجوانا، وضبط 10500 نباتات و250 كيلو من البراعم التى تم تعبئتها.

وأضافت أنه تم اتهام الشبكة الصينية بارتكاب جرائم ضد الصحة العامة، والانتماء إلى منظمة إجرامية، مشيرة إلى أن التحقيقات حول هذه القضية فى يناير 2018 عندما تلقت الشرطة الوطنية العديد من الشكاوى من الجيران فى ضاحية مدريد "بارلا" من تخزين كميات كبيرة من الماريجوانا.