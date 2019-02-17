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3 تهم رادعة تواجه المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية".. تعرف عليها

الأحد، 17 فبراير 2019 02:00 ص
3 تهم رادعة تواجه المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية".. تعرف عليها المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، والتى أجلتها المحكمة لجلسة 9 مارس المقبل لسماع الشهود، وتوجد مجموعة من التهم الرئيسية عقوبتها هى الأشد على المتهمين وهى:

 

1ـ القتل العمد
 

ـ يوجه بعض المتهمين تهم القتل العمد لأمين الشرطة عمرو عزت وشخص أخر، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقا.

 

2 ـ حيازة أسلحة وذخيرة
 

وجهت النيابة للمتمين تهم حيازة أسلحة نارية "طبنجة" 9 ملى وتصل عقوبة حيازة أسلحة نارية للسجن المؤبد، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012.

كما نص  القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

 3 ـ الانضمام لجماعة إرهابية
 

يواجه المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واتصل عقوبتها بالسجن المشدد بعد تعديلات القانون.

 


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خلية الوراق

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