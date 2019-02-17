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ولي العهد السعودى يصل إلى باكستان فى أولى محطات جولته الأسيوية

الأحد، 17 فبراير 2019 06:07 م
ولي العهد السعودى يصل إلى باكستان فى أولى محطات جولته الأسيوية ولى العهد السعودى محمد بن سلمان
أ ش أ
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين في إطار جولة آسيوية.

 

ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وكبار وزراء الحكومة وقادة الجيش وأعضاء السلك الدبلوماسي في العاصمة الباكستانية كانوا في مقدمة مستقبلي ولي العهد والوفد المرافق الذي يضم أمراء ووزراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال وإعلاميين.

 

ويجري ولي العهد السعودي، خلال الزيارة، محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

 

وكان ولي العهد السعودي قد غادر المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، في جولة تشمل باكستان والهند والصين، يلتقي خلالها قادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


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