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الأحد، 17 فبراير 2019 03:50 م
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عقب جولتها بمحافظة قنا..

وزيرة الصحة تتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى إسنا بالأقصر بـ301 مليون جنيه

الأحد، 17 فبراير 2019 03:01 م
وزيرة الصحة تتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى إسنا بالأقصر بـ301 مليون جنيه وزيرة الصحة تتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى اسنا بالأقصر
الاقصر - أحمد مرعى
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التطوير والإنشاءات بمستسفى إسنا، بمحافظة الأقصر، تمهيدا لافتتاحها، بتكلفة بلغت 301 مليون جنيه للإنشاءات.
 
وتأتى هذة الزيارة، عقب انتهاء جولة الوزيرة بمحافظة قنا، صباح اليوم، وتفقدها عدد من المنشآت الطبية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن المستشفى تم بدء العمل بها فى 25 مارس 2015، حيث بلغت نسبة انجاز الأعمال بها 95%، وهى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذها وفقا لمعايير الجودة لبناء المستشفيات، لتصبح صرحا طبيا لخدمة مرضى الأقصر، حيث يشرف على تنفيذها إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن المنتظر استلامها خلال الفترة القليلة القادمة.
 
وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم انشاء مستشفى إسنا الجديد على 6 أدوار عليا إضافة إلى الدور الأرضى، لافتة إلى أن المستشفى تحتوى على 250 سرير، و9 غرف عمليات، و77 غرفة اقامة، و8 غرف إفاقة، وغرفتين للعزل، وغرفتي عمليات ولادة قيصرى بالإضافة إلى كشكين ولادة.
 
كما أن المستشفى بها أقسام للمناظير، وقسطرة القلب، وقسم الحضانات به 13 حضانة، وقسم الرعايات به 28 سرير رعاية مركزة، وقسم آخر للإفاقة به 7 أسرة، كما يحتوى قسم الاستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل، وسريري إنعاش و4 أسرة فرز، وسرير صدمة وغرفة عمليات صغيرة، و5 معامل و15عيادة خارجية، وصيدلية بالإضافة إلى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة أجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسى، والمقطعية، كما تشمل المستشفى على قسم لسكن الأطباء، وآخر للتمريض مجهزين على أعلى مستوى.
 
كما يحتوى المبنى الخلفي للمستشفى، على مطبخ ومغسلة وغرفة للنفايات، وقسم العلاج الطبيعى، وغرفة الغازات وحدة التعقيم، بالاضافة إلى مخازن الرئيسية الصيدلية الرئيسية، وأبدت وزيرة الصحة، بعض الملاحظات خلال الزيارة، ووجهت الشركة المنفذة بتعديلها قبل الاستلام.
 
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه سيتم الاستعانة بأهالى وأبناء مدينة إسنا للعمل فى المستشفى، عن طريق التعاقد فى أقسام النظافة والأمن والصيانة، وذلك بعد تدريبهم.
 
 

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