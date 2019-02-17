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نتنياهو يعين وزير المواصلات قائما بأعمال وزير الخارجية

الأحد، 17 فبراير 2019 12:28 م
نتنياهو يعين وزير المواصلات قائما بأعمال وزير الخارجية نتنياهو
غزة (أ ش أ)
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعيين وزير المواصلات يسرائيل كاتس قائمًا بأعمال وزير الخارجية للبلاد خلال الأيام المتبقية للحكومة الحالية.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن قرار نتنياهو يمنح كاتس فرصة جيدة للحفاظ على هذا المنصب حال فوز نتنياهو فى الانتخابات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن قرار التعيين لا يتطلب موافقة الكنيست نظرا لأن المنصب مدته ثلاثة أشهر فقط ولن يشغل كاتس هذا المنصب بصورة دائمة. .لافتة إلى أن نتنياهو شغل منصب وزير الخارجية منذ الانتخابات السابقة التى أجريت فى عام 2015.

 


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نتنياهو

يسرائيل كاتس

وزير المواصلات الاسرائيلى

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