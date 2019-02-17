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محكمة فى مالطا تفرج بكفالة عن ليبى متهم بخطف طائرة فى 2016

الأحد، 17 فبراير 2019 07:59 م
محكمة فى مالطا تفرج بكفالة عن ليبى متهم بخطف طائرة فى 2016 طائرة
رويترز
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قالت محكمة في مالطا اليوم، الأحد، إنها أفرجت بكفالة عن أحد رجلين اعتقلا بتهمة الخطف في عام 2016 بعد إجبارهما طائرة ركاب على الهبوط في مالطا موضحة أنه قضى أقصى مدة مسموح بها في السجن دون محاكمة.

 

وألقت السلطات القبض على موسى شهاء وشريكه بتهمة خطف طائرة الخطوط الأفريقية من طراز إيرباص 320 قبل عيد الميلاد عام 2016 وتحويل وجهتها من ليبيا إلى مالطا.

 

واستسلم الخاطفان بعد الإفراج عن 109 ركاب وطاقم من سبعة أفراد. وكانا هددا بتفجير الطائرة لكن تبين لاحقا أن الأسلحة التي هددا بها زائفة. وينتظر الرجلان المحاكمة منذ ذلك الحين.

 

ويقول محامي شهاء إن موكله له الحق في الخروج من السجن وفقا للقانون نظرا لانقضاء أقصى مدة وهي ثلاثين شهرا في الحجز الاحتياطي التي ينص عليها القانون.

 

ومنحت المحكمة كفالة لشهاء شريطة أن يقدم عنوانا ثابتا له في مالطا ولا يغادر الجزيرة نظرا لأنه لا يزال رهن المحاكمة في تهمة الخطف.

 


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ليبيا

اختطاف طائرة

مالطا




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