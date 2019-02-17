محافظ الغربية يوزع أجهزة التابلت على الطلاب بقرية دمرو بالمحلة

الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

وزع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، يرافقه الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، أجهزة التابلت على طالبات مدرسة السادات الثانوية بنات بقرية دمرو مركز المحلة، ضمن مشروع تطوير التعليم الثانوى لمدارس التعليم الثانوى العام.

بلغ عدد أجهزة التابلت المخصصة لطلاب محافظة الغربية 34147 تابلت، موزعين على 30836 طالبا وطالبة بالتعليم الحكومى والخاص، و3267 معلما وأخصائيا، و44 من العاملين بالإدارات التعليمية وديوان المديرية.

يذكر أنه، تم ادخال شبكات داخلية لـ124 مدرسة ثانوى، وربطها بخط فيبر، وتوصيل الإنترنت بكل مدرسة، كما تم تركيب سيرفرات بجميع المدارس حسب كثافة الطلاب بكل مدرسة.