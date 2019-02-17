video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يوزع أجهزة التابلت على الطلاب بقرية دمرو بالمحلة

الأحد، 17 فبراير 2019 11:55 ص
محافظ الغربية يوزع أجهزة التابلت على الطلاب بقرية دمرو بالمحلة جانب من توزيع التابلت
الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل
إضافة تعليق
وزع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، يرافقه الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، أجهزة التابلت على طالبات مدرسة السادات الثانوية بنات بقرية دمرو مركز المحلة، ضمن مشروع تطوير التعليم الثانوى لمدارس التعليم الثانوى العام.
 
بلغ عدد أجهزة التابلت المخصصة لطلاب محافظة الغربية 34147 تابلت، موزعين على 30836 طالبا وطالبة بالتعليم الحكومى والخاص، و3267 معلما وأخصائيا، و44 من العاملين بالإدارات التعليمية وديوان المديرية.
 
يذكر أنه، تم ادخال شبكات داخلية لـ124 مدرسة ثانوى، وربطها بخط فيبر، وتوصيل الإنترنت بكل مدرسة، كما تم تركيب سيرفرات بجميع المدارس حسب كثافة الطلاب بكل مدرسة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم يوزعان التابلت على الطلاب

طالبات أولى ثانوى يطالبن بإجراء اختبارات تجريبية متعددة على التابلت

محافظ البحيرة يسلم التابلت لـ601 طالب بمدرسة الثانوية العسكرية

معلمون عن تجربة التابلت: تساهم فى تغيير تفكير الطلاب نحو الأفضل ونشجع الوزارة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

اجهزه التابلت

محافظ الغربيه

المحله




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة