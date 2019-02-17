فيديو.. "الإفتاء" تجيب عن حكم الشرع فى زوج يسب زوجته ومتعدد العلاقات بالنساء

كتبت سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء فى نصه: (ما حكم الشرع فى زوج دائم السب لزوجته ومتعدد العلاقات النسائية؟).

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (الزوجة تحكى هنا مشكلة اجتماعية لا تحتاج إلى فتوى، وإنما تحتاج إلى نصيحة للزوج نقول له فيها اتق الله، واعلم أن الله مطلع عليك راصد لكل حركاتك وسكناتك، وهذه الزوجة الصابرة نقول لها أنها بصبرها هذا لها جزيل الثواب عند الله، وداومى على نصحه وأحسنى التبعل لزوجك، وإلجأى إلى الله سبحانه وتعالى وألحى فى الدعاء له بالهداية، وتحرى أوقات الاستجابة خصوصا فى الثلث الأخير من الليل).