صور.. جنازة شهيد الواجب الوطنى بمطاى تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب

المنيا - فريق المحافظات

شيع الآلاف من أهالي قرية مطاي البلد التابعة لمركز مطاي بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، جثمان شهيد الواجب المجند عرفات عبد المنعم محمود، والذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني بمحافظة شمال سيناء.

شيع الجثمان، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، نائبا عن المحافظ، والعقيد أكرم على محمد المستشار العسكري بمحافظة المنيا، والمهندس ربيع عبد العظيم، والمهندس على محمد كويس نائبي رئيس مركز مطاي.

خرج الجثمان، من مسجد الرحمة بالقرية، وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب، وردد المشيعون "لا إله إلا الله" و"الشهيد حبيب الله" و"يا شهيد نام وإرتاح وإحنا نكمل الكفاح"، وسط بكاء وحزن شديد، مودعين المجند ابن القرية بالدعوات.