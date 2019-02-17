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صور..انطلاق دفيلية مراكب النيل بمشاركة 26 فرقة احتفالا بمهرجان أسوان الدولى

الأحد، 17 فبراير 2019 12:02 م
صور..انطلاق دفيلية مراكب النيل بمشاركة 26 فرقة احتفالا بمهرجان أسوان الدولى فرق الفنون المشاركة بمهرجان أسوان
أسوان ندى سليم - عبد الله صلاح
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انطلق منذ قليل، دفيلية مراكب النيل أمام بنادى التجديف لفرق الفنون الشعبية، احتفالا بالدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، الذى تبدأ فعاليته من اليوم الأحد 17 فبراير وحتى يوم 22 فبراير.

وبدأت فعاليات المهرجان بعروض فنية مميزة بمشاركة 26 فرقة فنية من مختلف البلدان، وهم "فرقة اندونيسيا، وغانا وكونغو والمغرب والأردن والصين وبولندا والسودان وتوجو والجزائر وتونس وفلسطين"، فضلا عن عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية وهى "الأقصر وسوهاج وبورسعيد والعريش ومطروح وفرقة أسوان للفنون الشعبية".

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