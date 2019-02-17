video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد

الأحد، 17 فبراير 2019 12:33 م
رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة ثلاث سنوات، برئاسة اللواء سامى حسن منصور الشناوى.

ويضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة كلٍ من: اللواء أركان حرب صلاح حلمي عبد المطلب، ممثلاً لوزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ، والدكتور عصام جلال حسن شعت، ممثلا لوزارة التنمية المحلية، ومحمد بكر محمود بكر، ممثلاً لوزارة المالية، والدكتور محمد فتحي حافظ صقر، ممثلاً لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور أسامة محمد حسين الظاهر، ممثلا لوزارة الموارد المائية والري، ومعتز بالله مدحت يكن مصطفى الجندي، ممثلاً لوزارة الاستثمار والتعاون الدوليّ، وأيمن أحمد حلمي، ممثلاً لجهاز المخابرات العامة، والمهندس محمد زكي السويدي، ممثلاً لاتحاد الصناعات المصرية، وعمرو إبراهيم أبو العيون، ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية المصرية.

كما يضم التشكيل كل من : الدكتور طارق عبد الله  مرسي  الجمال، والدكتور خالد زكريا محمد أمين، والدكتور علاء الدين محمود زهران من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل مؤتمر إطلاق حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس

الحكومة تعلن انطلاق حملة الكشف المبكر لطلبة المدارس عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بداية من غد وحتى 30 أبريل.. وزيرة الصحة: نستهدف 11.5 مليون طالب والتنسيق مع الداخلية لفحص الطلاب المتسربين من التعليم

تنمية الصعيد

مصر

مجلس الوزراء

الحكومة

الصعيد

هيئة تنمية الصعيد




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة