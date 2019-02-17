رئيس الوزراء: الجيش والشرطة حققا نجاحات كبيرة فى القضاء على الإرهاب

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء لوفد اللجنة اليهودية الأمريكية تعليقا علي سؤال عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب ونتائج العملية الشاملة سيناء 2018، إن القوات المسلحة والشرطة المدنية حققا نجاحات كبيرة في القضاء على قيادات الجماعات التكفيرية، واستهداف تجمعاتهم، وقطع خطوط الإمداد والتموين بين البؤر الإرهابية، لا سيّما وأن العملية الشاملة استهدفت عدة محاور واتجاهات في ذات الوقت، وهو ما انعكس على التراجع الكمى والنوعى للعمليات الإرهابية منذ بدء العمليات وحتى الآن.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في الوقت ذاته على أن الحرب على الإرهاب تأخذ وقتاً من أجل القضاء التام على الإرهابيين وفلولهم، لكن المهم هو أن الاتجاه العام لنجاح الضربات الأمنية في تصاعد مستمر.