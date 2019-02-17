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الأحد، 17 فبراير 2019 09:57 م
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خالد فودة يعقد اجتماعا للإعداد لاحتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى

الأحد، 17 فبراير 2019 09:18 م
خالد فودة يعقد اجتماعا للإعداد لاحتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى جانب من الاجتماع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمدينة شرم الشيخ اجتماعا تنسيقيا مع كافة القيادات بالمحافظة لمناقشة اخرالاستعدادات لاحتفالات جنوب سيناء بعيدها القومى ودور كل مدينة فى اعمال رفع الكفاءة والتجميل واعداد المشروعات الجاهزة للافتتاح وتوفير كافة وسائل الدعم من افراد ومعدات بكل موقع واظهار كل مدينة بالمظهر المناسب فضلا على اعداد برنامج مميز لاستقبال ضيوف المحافظة من الداخل والخارج مما يظهر الامن والامان الذى تنعم بة المحافظة امام الضيوف من مختلف الجنسيات.
 
كما قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ يرافقة رئيس المدينة اللواء محمود السولية تفقدا خلالها كافة الميادين وعدد من الشوارع الهامة، وأمر المحافظ بوضع علامات و يفط ارشادية بعدة لغات للشوارع الرئيسية والهامة وخاصة الجديدة منها مثل شارعى الشيخ زايد وسمو امير الكويت ، وكذا الاهتمام بالزراعات واعمال التجميل والانتهاء من عدد من الاعمال الفنية.
 
كما تفقد المحافظ مضمار الهجن الدولى وتابع الاعمال النهائية بة واكد على ضرورة ادخال كافة الوسائل التكنولوجية بة مثل الشاشات الكبيرة واجهزة الصوت وكافة اعمال الهندسة الاذاعية و الكاميرات لاتمام نقل مسار السباقات بأحدث تقنية تكنولوجية وكذا تأثيث المدرجات بالفرش والاثاث اللازم والذى يتوافق مع اهمية الضيوف والمدعوين خاصة فى حفل الافتتاح.

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