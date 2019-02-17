جهاز المشروعات: 1.9مليار جنيه تمويلات لمشروعات بالمنوفية منذ إنشاء الجهاز

كتب إسلام سعيد

استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق لها من قيادات الجهاز بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأبناء المنوفية وتشجيعهم علي الدخول في مجال العمل الحر.

وأكدت نيفين جامع على دور الجهاز في المرحلة الحالية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل للحد من البطالة، وكذلك المساهمة في تنفيذ البرامج التنموية التي تتبناها الدولة للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في اتاحة كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز في جميع المحافظات.

وعرضت نيفين جامع خلال الاجتماع إنجازات الجهاز بمحافظة المنوفية وذلك اعتبارا من عام 1992 وحتى 31/12/2018 حيث بلغ إجمالي التمويل خلال تلك الفترة 1.9 مليار جنيه منها 1.7 مليار قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر لتنفيذ نحو 67 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاح أكثر من 149 ألف فرصة عمل.

كما بلغ إجمالي المنح المقدمة لمحافظة المنوفية لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب حوالى 156 مليون جنيه أتاحت ما يقرب من 23 ألف فرصة عمل.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة دراسة إنشاء كيان مؤسسي للصناعات التراثية والحرفية بالمنوفية ويهدف إلي توفير فرص عمل وإحياء الصناعات التراثية والحرفية من الاندثار، حيث التقت اللواء محافظ المنوفية بمجموعة من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمنوفية مثل (السجاد الحرير – النسيج – السيرما – التطعيم بالصدف – الفخار – الارابيسك – البامبو) وذلك للاستماع إلي المشاكل والمعوقات التي تواجههم بالعمل والتي تمثل أغلبها في ارتفاع أسعار المواد الخام وندرتها في بعض الحرف وصعوبة التسويق وأهمية فتح منافذ تسويقية جديدة.

وأكدت نيفين جامع، أن الجهاز سيعمل علي تذليل هذه العقبات وسيقدم كافة خدماته المالية وغير المالية للنهوض بهذه الصناعات الهامة بمحافظة المنوفية وفي نهاية الاجتماع أعرب أصحاب الصناعات الحرفية عن سعادتهم البالغة باهتمام أجهزة الدولة بصناعتهم والحرص علي حل مشاكلهم من أجل الازدهار بتلك الحرف والصناعات وتطويرها وتحسين الحالة الاقتصادية للعاملين فيها.

ومن جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على دعمه الكامل لأصحاب هذه الحرف والصناعات لما تتميز به من قيمة تراثية وجودة عاليه والعمل على تذليل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيدا بالخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التمويل والدعم لتشجيع الشباب علي إقامة هذه النوعية من المشروعات في محافظة المنوفية.

وجدير بالذكر أن زيارة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة المنوفية تأتى في إطار سلسلة من الزيارات التي تقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية بهدف تفعيل الأنشطة المشتركة مع المحافظين والعمل على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفتح سبل تعاون جديدة بين الجهاز والمحافظات لخدمة المواطنين والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة.