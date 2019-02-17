تنفيذ 1290 حكما متنوعا وضبط 104 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1290 حكمًا متنوعًا منها 888 حكمًا جزئيا و51 حكم مستأنف و300 حكم غرامات و48 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 104 متهمًين هاربين.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.