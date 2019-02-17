تداول 408 شاحنة بضائع و30 سيارة و166 شاحنة واردات بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (16) سفينة، وتم تداول (408) شاحنة بضائع و(30) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (166) شاحنة و (12) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (242) شاحنة بضائع و(18) سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا لمغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية 2، بوسيدون كسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس إستقبال ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية1 ، نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع إستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وبرنسيسة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا .