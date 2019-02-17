اليوم.. تشغيل عيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى العباسية للصحة النفسية

أعلنت أمانه الصحة النفسية وعلاج الإدمان أنه سيتم اليوم تشغيل عيادة الإقلاع عن التدخين بالعيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية من10 صباحا إلى 12 ظهرا.
يشار إلى أن العيادة تقدم كافة الخدمات إلى الراغبين فى الإقلاع عن التدخين تقدم الخدمة بسعر رمزى ويتم صرف أى علاجات للمريض إذا استلزمت الحالة ذلك.
وقال الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية لليوم السابع، أن ذلك يعد فى إطار التكامل الخدمى داخل المستشفى، مشيرة إلى أن لمستشفى العباسية دور هام فى خدمة المجتمع .
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