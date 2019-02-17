اليوم.. تشغيل عيادة الإقلاع عن التدخين بمستشفى العباسية للصحة النفسية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت أمانه الصحة النفسية وعلاج الإدمان أنه سيتم اليوم تشغيل عيادة الإقلاع عن التدخين بالعيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية من10 صباحا إلى 12 ظهرا.