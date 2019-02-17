"القومى لشئون الإعاقة" يطلق مسابقة الأسرة المصرية بالمنوفية مارس المقبل

أطلق المجلس القومى لشئون الإعاقة مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019، وذلك تقديرا للدور العظيم الذى تقوم به الأسرة فى بناء الوطن، ورفعة شأنه، وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والمجلس القومى لشئون الإعاقة فى دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة .

من جانبه، أوضح المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالى فى كل من الفئات الآتية، "أم ذات إعاقة – أم بديلة أوأب بديل لشخص من ذوى الإعاقة – أم لأبناء ذوى إعاقة - أخت أو أخ يرعى ( أخ أو أخت من ذوى الإعاقة ) – أب مثالى لأبناء من ذوى الإعاقة" .

كما أضاف المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن ملء استمارة الترشح يتم من خلال https://goo.gl/forms/cb1o5ng3dkivt52D2، أو من خلال صفحة المجلس القومى لشئون الإعاقة على فيسبوك https://www.facebook.com/NCDA.EG.Gov، على أن يكون آخر موعد لتلقى استمارات الترشح يوم السبت الموافق 2 مارس 2019، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم معايير المسابقة فى احتفالية سينظمها المجلس فى القاهرة خلال شهر مارس 2019.

ومن جانبه، أكد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، على أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لأبناءها من ذوى القدرات الخاصة، لتمكينهم ودمجهم داخل مجتمعهم، فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، ويتمتعون بقدرات إنتاجية لا يستهان بها.