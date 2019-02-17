الزراعة: 75% من الأسمدة الشتوية بالجمعيات و7 شركات ملتزمة بالتوريد

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية تم توفير75% من المقررات السمادية بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، وجميع شركات إنتاج الأسمدة تواصل التوريد، لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة.

وأضاف محمد يوسف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك برامج توعية للمزراعين حول طرق الرى والتسميد بالتعاون مع إدارة المحاصيل البستانية والمكافحة لزيادة الإنتاج وعدم تأثر الزراعات الشتوية بالتغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

وأكد تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية، أن 7 شركات منتجة للأسمدة تواصل توريد المقررات المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، ويتم حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، وتطبيق المنظومة الجديدة والتى أقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات، وهناك لجان رقابية لمنع التلاعب فى المقررات السمادية وتحويل جميع المخالفات جهات التحقيق.