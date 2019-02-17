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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الأحد، 17 فبراير 2019 01:07 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% رابحا عدد 8.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.72 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار والصناعة على التوالى.
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 496 ألف دينار  بحرينى.
 
 
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 25.55% مدفوعة بصعود أسهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.52%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.25%، بنك البحرين والكويت 0.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 5.20% مدفوعا بصعود سهم زين البحرين بنسبة 5.75، عقارات السيف بنسبة 2.73%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.26% مدفوعا بسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.56%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.50%.

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