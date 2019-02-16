وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الشرقية منظومة النظافة

كتب - أشرف عزوز

واصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لقاءاته مع السادة المحافظين بإجتماعه مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمقر الوزارة ، وذلك لإستعراض آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة.

وأكد اللواء شعراوى خلال اجتماعه، أنه سيتم ترتيب لقاءات مع السادة المحافظين لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات بكل محافظة تمهيداً لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على السيد رئيس الجمهورية .

وخلال اللقاء استعرض اللواء شعراوى مع الدكتور ممدوح غراب رؤية المحافظة لتنفيذ منظومة النظافة فيما يخص البنية الأساسية وإغلاق المقالب العشوائية والتأهيل ورفع كفاءة مصانع التدوير والمدافن الصحية الموجودة، وحملة التوعية ومبادرة تغيير السلوكيات للمجتمع .

كما تم أيضاً بحث سبل التدبير المالى اللازم لكافة الإحتياجات المطلوبة للمنظومة بما يضمن الإستدامة والإستمرارية لها، وعقود تشغيل شركات النظافة بالمحافظة وتوفير الموارد المالية الخاصة بذلك، وعروض شركات القطاع الخاص الراغبة فى الدخول للمنظومة، وكذا دور القطاع غير الرسمي.

كما تم إستعراض جهود المحافظة فيما يخص التخلص من التراكمات التاريخية للقمامة والموجودة فى عدد من المقالب والمدافن الصحية المزمع إنشاءها والخطة التشغيلية لعملية الجمع السكنى .

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل الكوادر المسئولة بالمحافظات، فيما يخص تنفيذ وتطبيق منظومة المخلفات فى كافة مراحلها سواء الجمع وإدارة المحطات الوسيطة والمدافن الصحية، بالإضافة إلى كافة مجموعات العمل التى ستتولى الإشراف على تلك المنظومة لضمان نجاحها عند تطبيقها وضمان تحقيقها الاستمرارية .

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن القيادة السياسية تسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة التاريخية المتراكمة فى بعض المحافظات، وإعادة تأهيل البينة التحتية ومصانع التدوير وتحسين مستوى النظافة فى كافة المحافظات وتغيير الصورة الحالية فى الشارع المصرى .



