مصدر:مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بـ2 مليار دولار فى يوليو

كتب - أحمد يعقوب

توقع مصدر حكومى، تسلم مصر الشريحة الـ6 والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار، خلال شهر يونيو أو يوليو المقبل على أقصى تقدير، ليكتمل قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار بعد 3 سنوات من توقيع القرض.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، وبقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى سوف تعقد فى أبريل 2019، يعقبها زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة، وإجراء المراجعة الـ5 من برنامج مصر الاقتصادى، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر.

وتدخل الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وانفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، وافق صرف الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار، والتى تسلمتها مصر بعد ذلك.