فى إطار إعلانها عاصمة الشباب الإفريقى.. 5 وزراء فى ضيافة أسوان هذا الأسبوع

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

تستقبل محافظة أسوان خلال هذا الأسبوع عدداً من الفاعليات والأنشطة المختلفة، فى إطار إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، ومن المقرر أن يفتتح ويتفقد هذه الفعاليات والأنشطة 5 وزراء بالحكومة وهم "الثقافة والاتصالات والشباب والرياضة والآثار والسياحة".

تبدأ الفاعليات غداً الأحد، بافتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته السابعة خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتى من المقرر أن تفتتح قصر ثقافة الرديسية، وتحضر مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثالثة.

ثم تتواصل الفعاليات، يوم الإثنين المقبل، بافتتاح المؤتمر الإقليمى لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولى، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأيضاً يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يوم الإثنين المقبل أيضاً أولمبياد الاتحادات النوعية للشباب بالصالة المغطاة للقوات المسلحة، ثم يفتتح يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر دور الشباب العربى ومكافحة التطرف الفكرى بفندق عروس النيل.

وتستمر الفاعليات فى أسوان، يوم الجمعة 22 فبراير الجارى، حيث الجنوب مهرجان تعامد الشمس على معبد أبوسمبل والمقرر أن يحضره وزيرا الآثار والسياحة.