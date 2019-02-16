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فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

السبت، 16 فبراير 2019 08:40 ص
فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية ميناء- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن إدارة الحركة بالميناء قررت فى السابعة من صباح اليوم، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية، التى تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

هذا وقد بدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى، والبالغ عددها 40 سفينة طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخى الحذر، والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع، من وإلى الميناء بشكل آمن.

 

 


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