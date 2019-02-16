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صور.. وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى استعدادا لأمم أفريقيا

السبت، 16 فبراير 2019 04:31 م
صور.. وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى استعدادا لأمم أفريقيا وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، استاد النادى المصرى ببورسعيد، للوقوف على الاستعدادات الجارية به، استعدادًا لاستضافة ملعب النادى المصرى أحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فى نسختها الثانية والثلاثين، والتى سوف تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، بخمس محافظات مصرية تشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وتفقد وزير الرياضة برفقةًمحافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد والدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعمال التطوير الحارية ورفع كفاءة أرضية الملعب والإضاءة والمدرجات وغرف اللاعبين والحكام، وكذلك المداخل والمخارج، ومقاعد المقصورة الرئيسية.

 

 

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى (1)
 
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى (2)
 
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى (3)
 
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى (4)
 
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى (5)
 
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى (6)
 
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى (7)
 
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان النادى المصرى (8)
 

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