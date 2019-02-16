صور.. انطلاق حملة مبادرة أسيوط بلا ثأر بحضور المحافظ ومئات الأئمة

أسيوط- هيثم البدرى

انطلقت قبل قليل، حملة "أسيوط بلا ثأر" بمحافظة أسيوط والتي تطلقها مديرية الأوقاف، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.

يأتى ذلك بحضور محافظ أسيوط واللواء عمر عبد العال هندي مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد والدكتور عاصم محمود قبيصي والدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، والمئات من أئمة المساجد وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف وممثلين لجامعة الأزهر وجامعة أسيوط ولجنة الفتوى، وذلك بمسجد ناصر بوسط مدينة أسيوط.

يذكر أن حملة "أسيوط بلا ثأر" تطلقها مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط بالتعاون مع جامعتي الأزهر الشريق وأسيوط وبيت العائلة المصرية، وذلك بعد الحادث الأخير الذي حدث داخل مسجد أبو بكر الصديق بمركز القوصية بعد أن قام أحد الأشخاص بقتل شخصين داخل المسجد أخذا بالثأر.



انطلاق حملة مبادرة أسيوط بلا ثأر



انطلاق حملة مبادرة أسيوط بلا ثأر



جانب من حملة مبادرة أسيوط بلا ثأر



حملة مبادرة أسيوط بلا ثأر



خلال حملة مبادرة أسيوط بلا ثأر