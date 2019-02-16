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رئيس الأركان اليمنى: السلام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات

السبت، 16 فبراير 2019 09:37 م
رئيس الأركان اليمنى: السلام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات الميلشيات الحوثية
أ ش أ
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي أن السلام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات.

 

وقال النخعي - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة - "لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية"، مضيفا أن الشعب اليمني سيقف، وتسانده دول التحالف، لإحباط هذا المشروع، وستنتصر قيم العدالة والمساواة وإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة والعادلة التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني.

 

جاء ذلك خلال لقاء النخعي بالعاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) مع قائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي ناقش معه عددا من الجوانب الأمنية والعسكرية على مختلف الصعد، وتعزيز الجبهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

 

ورحب رئيس الأركان اليمني بقائد القوات السعودية، مقدما التحية لجهود وصمود ووقوف قوات التحالف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

 


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