ختام المرحلة الرابعة من برنامج جامعة الطفل بجنوب الوادي بقنا

قنا - وائل محمد

اختتمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة المرحلة الرابعة من برنامج جامعة الطفل والذى تنفذه جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود سيد عبد الصادق المنسق لبرنامج جامعة الطفل.

وأشار الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم تكريم الاطفال المتدربين بتسليمهم شهادات التقدير وايضا تكريم المدربين من الجامعة كما أقيم على هامش الاحتفال معرض فنى يتضمن العديد من اعمال الاطفال بالإضافة إلى عمل مسرحى وقصائد شعرية.

وصرح الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذا التدريب استمر لمدة 10 ايام في رحاب جامعة جنوب الوادي لعدد 120 طفل على العديد من المجالات.

وأضاف الدكتور محمود سيد عبد الصادق المنسق لبرنامج جامعة الطفل أن البرنامج الممول من أكاديمية البحث العلمى استهدف الاطفال من الفئة العمرية 9 – 14 عاماً عن طريق مراحل مختلفة من التدريب في موضوعات متعددة ومنها " الميكاترونس – الاعلام والاتصالات – المياه والبيئة – الطاقة الجديدة والمتجددة – الادب والمصريات – العلوم والصحة – الفنون – الانسانيات – الآداب والمسرح – علم المصريات والبيولوجي".